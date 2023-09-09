Drone destekli denetimlerde 1 saatte 15 araç cezadan kaçamadı

Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde kurallara uymayan 15 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Muğla'da, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Bu çerçevede harekete geçen ekipler Datça'da bulunan Ahmet Taner Kışlalı Caddesi Migros Kavşağı'nda drone destekli denetim gerçekleştirdi. Havadan yapılan denetimlerde, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama, kasksız motosiklet kullanımı ve kırmızı ışıkta geçme konularına ağırlık verilirken, sürücülerin yaptığı ihlaller de havadan görüntülenerek fotoğraflandı.

Denetimlerde emniyet kemeri takmayan, seyir halinde telefonla konuşan, kırmızı ışık ihlali yapan, kasksız motosiklet kullanan sürücüler, drone marifetiyle tespit edilirken kurallara uymayan sürücüler hakkında işlem yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren denetimlerde 200 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 15 araca toplam 14 bin 265 TL idari para cezası uygulandı. - MUĞLA