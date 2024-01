Donald Trump Sivil Dolandırıcılık Davası Kapanış Duruşması Yapıldı

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, sivil dolandırıcılık davası kapsamında kapanış duruşması için bir kez daha hakim karşısına çıktı.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Trump Organization şirketinin banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda daha iyi ticari şartlar elde etmek için fazla mal varlığı bildiriminde bulunmakla suçlandığı sivil dolandırıcılık davası kapsamında kapanış duruşması için bir kez daha hakim karşısına çıktı. Trump duruşma öncesi yaptığı açıklamada, davayı "anayasaya aykırı bir cadı avı", "en üst düzeyde seçim müdahalesi" ve "rezalet" olarak nitelendirdi.

Trump'ın avukatı Christoper Kise'nin, Trump'ın mülklerinin değerini manipüle ettiği iddiasıyla cezalandırılmaması gerektiğini çünkü onunla iş yapan kredi verenler ve sigortacıların hala kar elde ettiği savunurken, Yargıç Arthur Engoron, Kise'nin iddiasına karşı çıktı. Engoron, Kise'ye "Herhangi bir üçüncü kişiye zarar verildiğine dair herhangi bir kanıtın bulunmasına gerek yok" dedi.

Kise ise, "Bu davanın tamamı siyasi bir gündem peşinde koşmak için üretilmiş bir iddiadır" ifadelerini kullandı.

Trump'ın kapanış konuşmasını yapma teklifi reddedildi

Yargıç Engoron ayrıca, Trump'ın "seçim konuşması" yapmasını engelleyen temel kuralları kabul etmemesi üzerine kendi kapanış konuşmasını yapma teklifini reddetti.

Davada karar çıkması 1 yıldan fazla sürebilir

Yargıç Engoron'un, kararının ileri bir tarihte jüri olmadan verecek olsa da Trump'ın karara itiraz edecek olması nedeniyle nihai kararın verilmesinin aylarca veya bir yıldan fazla sürebilir. Trump, geçtiğimiz sene eylül ayında Yargıç Engoron'un kendisini dolandırıcılıktan sorumlu tutan karara itiraz etmişti.

"Benim aleyhime karar verirseniz diğer şirketler New York'u terk eder"

Duruşmaya verilen arada açıklamalarda bulunan Trump, "Benim aleyhime karar verirseniz diğer şirketler New York'u terk eder. Burada olanlar yüzünden diğer şirketler New York'tan taşınacak. Başsavcı da tamamen kontrolden çıktı" dedi.

Başsavcısı James'in siyasi nedenlerle kendisini hedef aldığını yineleyen Trump, Başsavcısı James'in kendisinden nefret ettiğini iddia etti. Davaya konulan kredileri veren bankaların bundan son dere memnun olduğunu savunan Trump, "Bu konuda adil olan herkes bunun hiç açılmaması gereken bir dava olduğunu görecektir ve bence tazminat almaya hakkımız olmalı" dedi.

Trump'ın 370 milyon dolar para cezasına çarptırılması talep ediliyor

New York Başsavcı Letitia James, Trump'ın şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürerek, Trump ve çocuklarının New York eyaletinde emlak sektöründen ömür boyu men edilmesini, 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını ve 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını talep ediyor. Dava kapsamında, daha önceki duruşmalarda Trump'ın yanı sıra çocukları Donald Jr., Eric ve Ivanka Trump da mahkemede ifade vermişti. - NEW YORK