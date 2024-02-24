Diyarbakır'da Sanal Bahis Çetesi Çökertildi

Diyarbakır'da sanal bahis çetesi "ters köşe" operasyonu ile çökertildi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi siber araştırmalar sonucu yasa dışı bahis çetesini 4 aylık teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüpheliler, internet kafe görünümlü işyerine güvendikleri kişileri aldığı, siber polisine yakalanmamak için çete üyelerinin yasadışı bahis oynayan kişilerden parayı elden aldıkları belirlendi.

Çete, eş zamanlı ters köşe operasyonu ile çökertti. Bazı çete üyeleri yasadışı bahisten kazandıkları parayla gittikleri eğlence mekanında eğlenirken kıskıvrak yakalandı.

Aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard diske incelenmek üzere el konuldu.

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüphelinden 9'u tutuklandı. 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR