Diyarbakır'da 298 Tarihi Eser ve 350 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Diyarbakır'da farklı dönmelere ait 298 adet tarihi eser ve 350 paket kaçak sigara ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan planlı ve istihbari çalışmalar neticesinde; Bismil ve Çınar İlçelerinde icra edilen operasyonların başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıkalamada, söz konusu operasyonda; 4 ayrı noktada Bizans ve Roma dönemlerine ait 270 adet farklı ebatlarda sikke, 21 adet yüzük, 6 adet obje, 1 adet kandil ve 350 paket kaçak sigara ele geçirildiği ifade edildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin savcılığa sevk edildidiği kaydedildi. - DİYARBAKIR