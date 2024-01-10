Diyarbakır Bismil'de 19 firari yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 10 gün boyunca sürdürülen "Huzur" uygulamaları çerçevesinde haklarında 6 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 firari yakalandı. Toplamda işlem yapılan 40 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eğlence mekanları, metruk binalar, park-bahçeler, okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde on gün boyunca sürdürülen denetimler sonucunda aralarında 1 suçüstü hırsızlık şüphelisi ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da yer aldığı toplam 40 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Denetimler esnasında 1 ruhsatsız tabanca,1 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 adet mermi, 1 adet çalıntı motosiklet,1 adet tescilsiz motosiklet, 66 gram narkotik madde ve 31 kilogram faturasız tütün mamulü ele geçirildi.

Denetlenen 34 iş yerinden ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 iş yeri mühürletilirken, 2 iş yerine 4207 sayılı tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanuna muhalefetten, içerisinde kumar oynandığı tespit edilen bir iş yerinde ise 4 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununa muhalefetten idari yaptırım uygulandı.

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 40 şahıstan 24'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uygulamalar çerçevesinde denetlenen bin 236 aracın 187'sine ise farklı madde ihlallerinden toplamda 411 bin 565 TL tutarında trafik cezası uygulandı. - DİYARBAKIR