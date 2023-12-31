Diyarbakır Anneleri Yeni Yıla Evlat Hasretiyle Giriyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır anneleri, yeni yıla evlat hasretiyle buruk giriyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde çocukları için eylem yapan aileler, bin 581'inci gününde mücadelesini sürdürüyor. Aileler, 5 yıldır HDP önünde evlatlarından ayrı 2024'e giriyor.

Kızı Şeyma için HDP önündeki evlat mücadelesine devam eden Nazlı Sancar, 2024'ten beklentilerinin çocuklarına kavuşması olduğunu söyledi.

Çocuklarını HDP kapısında kaybettiğini, tekrar HDP kapısından alacağını ifade eden Sancar, "2012 yılında kızım 13 yaşındayken eli kolu bağlanıp kandırılarak HDP tarafından kaçırıldı, PKK'ya teslim edildi. 12 yıldır evlat acısı çekiyorum. HDP ve PKK artık evlatlarımızı versin. HDP önünden çocuklarımızı alana kadar kalkmayacağız. İster HDP, ister Yeşil Sol, ister DEM olsun. Ne olursa olsun yine HDP'dir yine, PKK'dır. Anne ve babalar olarak kararlı bir şekilde HDP'nin kapısından bir yere ayrılmayacağız. Biz, evlatlarımızı HDP kapısında kaybettik, yine HDP kapısından alacağız. Evlatlarımızı HDP ve PKK'dan söke söke alacağız. Yeni yıla acı ve kederle giriyoruz. 2024'te umarız HDP biter. Biz anne ve babalar olarak inşallah HDP'yi bitireceğiz. 2024'ten beklentimiz evlatlarımızın dönmesidir. İnşallah 2024'te sevinçli bir haber alırız" dedi.

Evladı Fatih'i HDP'nin kaçırdığını ileri süren Abdullah Demir, çocuğuna 'teslim ol' çağrısında bulundu.

"Bizim günümüz yok"

Eyleme kararlılıkla devam ettiklerini aktaran Demir, "HDP'den evlatlarımızı istiyoruz. HDP, çocuklarımızı alıp Lice'de PKK terör örgütüne teslim etti. Ne hakları vardı da çocuklarımızı elimizden aldılar. HDP mecliste olduğu sürece PKK bitmez. Bizim günümüz yok. Biz, gece gündüz ağlıyoruz. Biz, evlat acısı çekiyoruz. Yeni yıl, bayram, düğün, seyran bize yok. Biz bu günleri yaşayamıyoruz. Oğlum Fatih, kaç gel. Türk adaletine teslim ol" diye konuştu. - DİYARBAKIR