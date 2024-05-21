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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, sürüklenerek otomobile çarptı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklet, sürüklenerek park halindeki otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, sürüklenerek otomobile çarptı

Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklet, sürüklenerek park halindeki otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; Aşağı Pazarcı Mahallesi 1071 sokaktan Zübeyde Hanım Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Mert Bayram'ın kullandığı 07 BJL 687 plakalı motosiklet, trafik ışıklarından Doğu Garajı istikametine döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra yol kenarında park halindeki 07 AOC 197 plakalı otomobile çarptı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mert Bayram 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Manavgat Antalya Güvenlik Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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