Direksiyon hakimiyetini kaybetti, sürüklenerek otomobile çarptı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklet, sürüklenerek park halindeki otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, sürüklenerek otomobile çarptı
Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklet, sürüklenerek park halindeki otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza; Aşağı Pazarcı Mahallesi 1071 sokaktan Zübeyde Hanım Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Mert Bayram'ın kullandığı 07 BJL 687 plakalı motosiklet, trafik ışıklarından Doğu Garajı istikametine döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra yol kenarında park halindeki 07 AOC 197 plakalı otomobile çarptı.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mert Bayram 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.