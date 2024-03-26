Dinar'da yapılan yol uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yol uygulamaları yapan polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmada, uygulama noktasında durdurulan otomobil içerisinde yapılan aramada, 1 adet Peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 8,00 gram uyuşturucu madde, 8,225 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. B.C., isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında gözaltına alınarak savcılığa sevki gerçekleştirildi. Olayla ilgili işlemler sürüyor. - AFYONKARAHİSAR