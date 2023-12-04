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Denizli'de Uyuşturucu Operasyonunda 22,7 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

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Denizli'de bir ayda yapılan operasyonlarda çeşitli türlerde uyuşturucu maddelerin yanı sıra 22,7 kilogram esrar ele geçirildi. 155 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Denizli'de bir ayda uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda çeşitli türlerde uyuşturucu maddelerin yanı sıra 22,7 kilogram esrar ele geçirilirken, yakalan 155 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Kasım ayı boyunca zehir tacirlerine yönelik 68 farklı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlar neticesinde 155 şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 155 şahsın 8'i tutuklanırken, 147'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 22 bin 784 gram kubar esrar, 1 gram eroin, 119 adet hap, 20 gram metamfetamin, 2 gram bonzai ve 1 kök kenevir ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli Tutuklama Gözaltı 3. Sayfa Güncel Haberler

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