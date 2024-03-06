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Denizli'de inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

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Denizli'de bir inşaatta çalışan işçi, inşaatın üçüncü katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de çalıştığı inşaatın üçüncü katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan işçiden acı haber geldi. Başka hastaneye sevk edilen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Kanyıldıran inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek üçüncü kattan asansör boşluğuna düştü. Kanyıldıran'ın yardım seslerini duyan çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düştüğü asansör boşluğundan ağır yaralı olarak çıkarılan Kanyıldıran, ilk müdahalenin ardından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçi Kanyıldıran, buradaki tedavisinin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Mahmut Kanyıldıran'ın cenazesinin bugün Burdur'un Dirmil ilçesine bağlı Kızılyaka Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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