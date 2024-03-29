Denizli'de İki Araç Çarpışarak Yoldan Çıktı: İki Sürücü Yaralandı

Denizli'de aynı yönde ilerleyen iki aracın çarpışarak yoldan çıktığı kazada iki sürücü yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesi Oğuz Mahallesi Manisa - Denizli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.S, idaresindeki 20 B 9959 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, A.Ç, yönetimindeki 20 PH 150 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç yoldan çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından A.S, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine, A.Ç, ise Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavileri süren sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ