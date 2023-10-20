Denizli'de Boşanmak İsteyen Kadın 16 Bıçak Darbesiyle Yaralandı

Denizli'de boşanmak istediği için şiddet gören kadın, kocasından şikayetçi olmadı. Koca, linç edilmekten kurtarıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Denizli'de boşanmak istediği için 16 bıçak darbesiyle yaralanan kadın, kendisine şiddet uygulayan kocasından şikayetçi olmadı. Linç edilmekten son anda kurtarılan ve tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen koca, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 5 gün önce meydana gelen olayda, eşinden boşanmak istediğini söyleyen Gülderen Ş. (26), kocası Beytullah Ş. (26) tarafından sokak ortasında şiddete maruz bırakıldı. Belinden çıkarttığı bıçakla kadına birkaç darbe vuran koca, saçından tutuğu eşini 30 metre sürükledikten sonra yere yatırıp darp etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar, bir esnafın dışarıda sergilediği boş kavanozları saldırgana fırlatarak durdurmaya çalıştığı esnada son bir hamle yapan cani adam, Gülderen Ş.'nin boyun ve sırt bölgesine birkaç kez daha bıçak sapladı. Elindeki bıçak alındıktan sonra kalabalığın ortasında kalan şahıs, aldığı darbelerle yere tıkıldı. Polislerin müdahalesiyle linç edilmekten son anda kurtarılan şahıs, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

16 bıçak darbesi alan kadın taburcu edildi

Gözü dönmüş adamın elinden kurtarılan kadın, ilk tedavisinin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan talihsiz kadının çekilen radyoloji görüntülemesinde, vücudunun çeşitli bölgelerinden 16 bıçak darbesi aldığı belirlendi. Esnaf ve vatandaşların müdahalesi sayesinde ölümcül bir darbe almayan kadın, 3 gün önce hastaneden taburcu edildi.

Şikayetçi olmadığı kocası serbest bırakıldı

Taburcu edildikten sonra tekrardan ifadesine başvurulan kadının, kocası Beytullah Ş.'den şikayetçi olmadığı öne sürüldü. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kocanın ise kalabalık tarafından linç girişimi yaşaması nedeniyle vücudunda 36 kırığın meydana geldi. Hastanedeki tedavisi dün tamamlanan Beytullah Ş., taburcu olmasının ardından gözaltına alınarak karakola götürüldü. İşlemleri tamamlanan Beytullah Ş., Denizli Adliyesi'ne sevk edildi. Eşinin şikayetçi olmadığı Beytullah Ş., adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi. - DENİZLİ