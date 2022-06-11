Dakikada yaklaşık 1.5 kilogram yağış düşen Aydın'da yağmur sonrası manzaralar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dakikada yaklaşık 1.5 kilogram yağış düşen Aydın'da yağmur sonrası manzaralar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Dakikada yaklaşık 1.5 kilogram yağış düşen Aydın'da yağmur sonrası manzaralar

Bugün aniden başlayan sağanak yağış ile dakikada metrekareye yaklaşık 1.5 kilogram yağışın düştüğü Aydın'da yağmur sonrası oluşan manzaralar görüleri şaşırttı.

Bugün aniden başlayan sağanak yağış ile dakikada metrekareye yaklaşık 1.5 kilogram yağışın düştüğü Aydın'da yağmur sonrası oluşan manzaralar görüleri şaşırttı. Şehir merkezlerinin yanı sıra köylerde de şiddetli yağış hayatı felç ederken kapanan yolların açılması ve ev iş yerlerindeki suların tahliyesi için ekipler çalışma başlattı.

Aydın'da öğleden sonra başlayan sağanak yağışta yaklaşık 1 saate yakın süre içerisinde metrekareye 70 kilogram ve üzerinde yağış düştüğü belirtildi. Şiddetli yağış sonrası Aydın Efler İlçe merkezi başta olmak üzere Nazilli, İncirliova ve evresinde sel baskınları yaşandı. Bu arada Aydın-İzmir ve Denizli Karayolu'nun yanı sıra Aydın'ın Köşk, Sultanhisar ve Nazilli'den İzmir Ödemiş'e bağlanan yollarda da yer yer yağmur sonrası taşkın nedeniyle yollar trafiğe kapandı.

Ekiplerin yanı sıra vatandaşların da yağış sonrası çalışmaları devam ederken, il genelinde şiddetli yağışın sonra erdiği belirtildi.

(Murat Yalçın/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title