Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan D. idaresindeki 06 RM 552 plakalı otomobil ile Mehmet Ö. yönetimindeki 19 AER 619 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Berk Ö., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM