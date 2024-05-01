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Çorum'da Kız Arkadaşıyla Tartışan Şahıs Gruba Ateş Açtı, Masum Bir Çocuk Yaralandı

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Çorum'da bir şahıs, kız arkadaşıyla tartışan gruba ateş açtı. Açılan ateş sonucu olayla ilgisi bulunmayan bir çocuk yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'da bir şahıs, kız arkadaşıyla tartışan gruba ateş açtı. Açılan ateş sonucu olayla ilgisi bulunmayan bir çocuk yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Parkı'nda kızlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kız arkadaşının tartıştığını öğrenen B.C.D. (17), otomobil ile park etrafına gelerek üzerinde bulunduğu tabanca ile karşı tarafa ateş açtı. Açılan ateş sonucu olayla ilgisi bulunmadığı belirtilen A.H.Ö. (16) adlı çocuk yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bacağından yaralanan A.H.Ö., sağlık ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şahsın olay yerinden kaçışı kamerada

Zanlı olayın ardından bir araçla kaçtı. Şüpheli şahsın silahla yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra aracına binip olay yerinden kaçtığı görüntüler bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Silahla yaralama olayının şüphelisi B.C.D., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu olaydan kısa süre sonra suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çocuk Masum Çorum Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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