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Çorum'da Kasım Ayında Yapılan Denetimlerde 175 Araç Trafikten Men Edildi

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Çorum'da Kasım ayında yapılan denetimlerde 175 araç trafikten men edildi, 3 bin 417 araç sürücüsüne 5 milyon 732 bin 266 lira cezai işlem uygulandı. Modifiyeli araçlar, hatalı parklar, alkollü ve sürücü belgesiz araç kullananlar başta olmak üzere diğer trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik yapılan uygulamalar neticesinde cezai işlem uygulandı.

Çorum'da Kasım ayında yapılan denetimlerde 175 araç trafikten men edildi, 3 bin 417 araç sürücüsüne 5 milyon 732 bin 266 lira cezai işlem uygulandı.

Kasım ayı içerisinde modifiyeli araçlar, hatalı parklar, alkollü ve sürücü belgesiz araç kullananlar başta olmak üzere diğer trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik yapılan uygulamalar neticesinde; 01-30 Kasım 2023 tarihleri arası yapılan denetimlerde 19 bin 216 araç kontrol edilerek 3 bin 417 araç sürücüne toplam 5 milyon 732 bin 266 TL cezai işlem uygulandı. İl merkezinde emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükunu temin etmek amacıyla trafik ekipleri tarafından yürütülen denetimler esnasında 34 araç teknik değişiklikten (abartı/gürültü, modifiye, cam filmi vb.) olmak üzere toplam 175 araç trafikten men edildi. Denetlenen 288 okul servis aracından, 32 servis sürücüsüne toplam 40 bin 237 TL cezai işlem uygulandı.

Kasım ayında yapılan denetimler esnasında, 2 bin 107 motosiklet denetlenmiş, 107 motosiklet sürücüsüne koruma başlığı takmamaktan, 136 sürücüye alkollü araç kullanmak veya alkol cihazını üflemeyi reddetmekten, 203 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 82 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 118 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 8 araç sürücüsüne drift atmaktan, 557 araç sürücüsüne hatalı parktan, 54 araç sürücüsüne ise 100 promil üzeri alkollü araç kullanmak veya alkollü trafik kazasına karışmaları sonucu TCK 179/3 maddesince işlem yapıldığı bildirildi.

Yapılan trafik kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, halkın huzur ve sükunun sağlanması için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bu tür uygulama ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çorum 3. Sayfa Güncel Haberler

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