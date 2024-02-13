Üye Girişi
Haberler

Çeşme'de Sağanak Yağış Sonrası Dolu Etkili Oldu

Güncelleme:

İzmir'in Çeşme ilçesinde sağanağın ardından dolu yağışı etkili oldu. İlçedeki bazı cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, o anlar vatandaşlarca cep telefonu ile görüntüledi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde sağanağın ardından dolu yağışı etkili oldu. İlçedeki bazı cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, o anlar vatandaşlarca cep telefonu ile görüntüledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İzmir'de sağanak yağış zaman zaman etkili olurken, ünlü tatil merkezi Çeşme'de de şiddetli yağışlar görüldü. İlçede gece saatlerinde ise sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kısa süreyle beyaza büründü. Gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, cadde ve sokakları cep telefonu ile görüntüledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Çeşme Doğal Afet İzmir Hava Durumu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Müge Anlı CANLI İZLE! 13 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? CHP Bursa adayı kim oldu? Bursa CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Batman adayı kim oldu? Batman CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Balıkesir adayı kim oldu? Balıkesir CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Aydın adayı kim oldu? Aydın CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Ordu adayı kim oldu? Ordu CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Kayseri adayı kim oldu? Kayseri CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? CHP Adıyaman adayı kim oldu? Adıyaman CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim açıklandı mı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 13 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 13 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Gürsel Tekin kimdir? Gürsel Tekin kaç yaşında, nereli? Gürsel Tekin hayatı ve biyografisi! Tonguç Çoban kimdir? Tonguç Çoban kaç yaşında, nereli? Tonguç Çoban hayatı ve biyografisi! Oktay Aksu kimdir? Oktay Aksu kaç yaşında, nereli? Oktay Aksu hayatı ve biyografisi! Mesut Kösedağı kimdir? Mesut Kösedağı kaç yaşında, nereli? Mesut Kösedağı hayatı ve biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title