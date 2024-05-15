Çankırı'da yapılan denetimlerde 53 şahıs ve 7 düzensiz göçmen yakalandı

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 53 şahıs ile 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 53 şahıs ve 7 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 3,25 gram metamfetamin, 53 adet gerıca, 220 adet galara, 13 gram kenevir tohumu, 1 adet tabanca, 1adet kurusıkı tabanca, 12 adet fişek ve 5 adet tüfek ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 71 araç trafikten men edilirken 973 araç sürücüsüne 2 milyon 189 bin 129 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI