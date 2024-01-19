Çankırı'da alacak verecek kavgasında silahla birbirlerine ateş açan 6 kişi tutuklandı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Hale Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıslar silahlarla birbirine ateş açtı. Çıkan kavgada can kaybı ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili 1'i çocuk 7 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6'sı ise tutuklandı. - ÇANKIRI