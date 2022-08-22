Çanakkale haberleri... Çanakkale Valiliğinden sağanak yağış ve yıldırım uyarısı 3. Sayfa Haberleri Çanakkale 3. sayfa haberi... Çanakkale Valiliği, kentte cuma gününe kadar etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışta yıldırım düşmesine karşı vatandaşları uyardı. Çanakkale Valiliği, kentte cuma gününe kadar etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışta yıldırım düşmesine karşı vatandaşları uyardı. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz yağışlı bir hava kütlesinin etkisi altına girmiştir. Cuma gününe kadar gök gürültülü sağanak yağış beklenmekte olup yıldırım düşme riski artacağından; yağış anında ağaç, telefon ve elektrik direkleri gibi yüksek objelerden uzak durulmalı, denize girilmemeli, zorunlu olmadıkça açık arazide bulunulmamalıdır" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çanakkale Valiliği Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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