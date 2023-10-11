Çanakkale'de 70 yaşındaki kadını dolandıran şahıs yakalandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kendini jandarma personeli olarak tanıtan bir dolandırıcı, 70 yaşındaki bir kadını dolandırdı. Dolandırıcı, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kendini jandarma personeli olarak tanıtarak, 70 yaşındaki Döndü Ayaz'ı dolandıran şahıs, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat birimleri ve Bayramiç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı takibi sonucu Balıkesir'in Edremit ilçesinden Adana'ya kaçmak isterken otobüste yakalandı.

Bayramiç ilçesine bağlı Karıncalık köyünde dün saat 15.30 sıralarında kendisini jandarma personeli olarak tanıtan D.İ., telefonla Döndü Ayaz'ı aradı. D.İ., Döndü Ayaz'ı adının ölümlü bir olaya karıştığını söyleyerek korkuttu. Ardından kadının evinde bulunan altınların ve paraların seri numaralarının kontrol edileceği bahanesiyle evine gitti. Kendini jandarma personeli olarak tanıtan dolandırıcı D.İ., Döndü Ayaz'dan 8 çeyrek altın, 2 yarım altın, 600 euro ve 6 bin TL parayı aldı. D.İ.'nin kayıplara karışması üzerine Ayaz, dolandırıldığını anlayınca jandarmaya giderek şikayette bulundu.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat birimleri ve Bayramiç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcının yakalanması için çalışma başlattı. Gece boyu süren istihbari, teknik takip ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu dolandırıcı D.İ., Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay beldesinde otobüs içinde Adana'ya kaçmak isterken otobüste yakalandı. Dolandırıcının üzerinden 770 euro, 13 bin 480 TL ve 3 dolar ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan D.İ.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE