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Çanakkale'de 6 Milyon TL Değerinde Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

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Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir araç içinde piyasa değeri 6 milyon TL olduğu değerlendirilen 11 kilo 900 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir araç içinde piyasa değeri 6 milyon TL olduğu değerlendirilen 11 kilo 900 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçe merkezlerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde 26 Şubat günü 1 şüphelinin aracında yapılan aramada, piyasa değeri 6 milyon TL olduğu değerlendirilen 11 kilo 900 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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