Çaldıkları 32 oğlağı bir otomobile sığdıran hırsızlar Ayvalık polisinden kaçamadı

AYVALIK, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 gün önce çaldıkları 32 oğlağı bir otomobilin içine sıkıştırarak kaçan 3 zanlıdan 2'si yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 5 Mayıs akşamı Ayvalık'ın Çamlık-Laka mevkiinde bir ağılın kilidi kırılarak 32 adet oğlak çalındı. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptıkları araştırma ve güvenlik kameralarını incelemeleri sonucu oğlakları eski bir otomobile sıkıştırarak kaçtıkları belirlenen F.Y. ve U.Y.'yı İzmir'in Kınık ilçesinde kıskıvrak yakaladı. Ayvalık polisinin Kınık İlçe Emniyet Amirliği ile koordineli yaptıkları operasyonda zanlılar, içinde oğlak kılı ve dışkılarının bulunduğu otomobille birlikte yakalandı. Hırsızlık olayıyla ilgili E.Y. isimli zanlının yakalanması için çalışmalar sürerken, Ayvalık'a getirilen F.Y. ve U.Y. adlı zanlılar emniyetteki sorgularının ardından Ayvalık Adliyesi'ne sevk edildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa