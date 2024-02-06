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İstanbul Adalet Sarayı'nda silahlı saldırı girişimi

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Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı girişimine ait anlar ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 2 saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar da yer aldı.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı girişimine ait anlar ortaya çıktı. 2 saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar da görüntüler de yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çağlayan İstanbul Saldırı Güvenlik İstanbul 3.Sayfa Haberler

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