İstanbul Adalet Sarayı'nda silahlı saldırı girişimi
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı girişimine ait anlar ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 2 saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar da yer aldı.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı girişimine ait anlar ortaya çıktı. 2 saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar da görüntüler de yer aldı. - İSTANBUL