Büyükçekmece'de Ters Yönden Gelen Sürücü Kazaya Neden Oldu

Büyükçekmece'de ters yönden hızla caddeye çıkan sürücü kazaya neden oldu: 2 yaralı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de iddiaya göre ters yönden caddeye hızla çıkan sürücünün, seyir halindeki araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi Sultan Murat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 57 DA 897 plakalı otomobiliyle ters yönden hızla caddeye çıkan Mahmut Cemiloğlu İsmail Yıldırım kontrolündeki 34 PK 6065 plakalı servis aracına çarptı. İsmail Yıldırım'ın kontrolündeki araç, çarpmanın etkisiyle sol tarafa savruldu. Kazada iki sürücü de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüler hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Kaza anına şahit olan çevredeki bir vatandaş, "Siyah araç tersten girerek yola baya bir hızlı geliyordu. 100 ile falan geldi. Tersten girerek sağ şeritten gelene araca vurarak savurdu. Adamın kaçmasına imkan bile vermedi" dedi. Kazaya karışan araçlar çekiciyle çekilirken, itfaiyenin kumlama çalışması sonrasında yol trafiğe açıldı.