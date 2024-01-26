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Bursaspor'un Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda Yangın Çıktı

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Bursaspor'un Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumanlar ise şehrin birçok noktasında göründü.

Bursaspor'un Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumanlar ise şehrin birçok noktasında göründü.

Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde bulunan Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nun otoparkında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını 30 dakikalık müdahale sonrasında söndürdü. Dumanlar ise şehrin birçok noktasında göründü.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "100. Yıl Atatürk Stadyumu'muzda meydana gelen yangına 7 dakika içerisinde müdahale ederek, yangını kontrol altına aldık. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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