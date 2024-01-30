Bursa'da yaya ile sürücünün yol verme kavgası kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesini Yıldırım ilçesine bağlayan Setbaşı Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü ile yaya arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerini darp etti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken o anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA