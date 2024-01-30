Bursa'da yaya ile sürücünün yol verme kavgası kameraya yansıdı
Bursa'da bir otomobil sürücüsü ile bir yaya arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay, Setbaşı Köprüsü'nde meydana geldi ve çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa'da yaya ile sürücünün yol verme kavgası kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesini Yıldırım ilçesine bağlayan Setbaşı Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü ile yaya arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerini darp etti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken o anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA