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Bursa'da vinç ile kamyon çarpıştı, binlerce kasa meyve ve sebze yola döküldü

Bursa'da vinç ile kamyon çarpıştı, binlerce kasa meyve ve sebze yola döküldü

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da meyve ve sebze yüklü kamyon ile vinç çarpıştı.

Bursa'da meyve ve sebze yüklü kamyon ile vinç çarpıştı. Kaza sonrası kamyonun kasasında bulunan meyve ve sebzeler yola dökülürken, şehirlerarası yol trafiğe saatlerce kapandı.

Kaza, Kestel ilçesi Bursa- Eskişehir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa aşağı seyreden meyve ve sebze yüklü kamyon ile vinç, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Çarpışmada vinç kamyonun kasasına hasar verince binlerce kasa meyve ve sebze yere dökülürken, yol trafiğe tamamen kapandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, şehirlerarası yolda kilometrelerce kuyruk oluştu. Vatandaşlar araçlarından inerek trafiğin açılmasını beklerken, saatler süren temizleme çalışması ve kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Kestel Bursa 3. Sayfa Haberler

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