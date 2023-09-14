Bursa'da torun dehşeti: Babannesi ve halasının boğazını kesti

Uyuşturucu madde kullanan torun babannesi ve halasının boğazını kesti

49 yaşındaki hala öldü, 75 yaşındaki babanne ağır yaralandı

BURSA - Bursa'da uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 23 yaşındaki genç aynı evde yaşayan halası ve babannesinin boğazını kesti. 49 yaşındaki hala olay yerinde hayatını kaybederken babanne ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Dehşet verici olay Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş, Sakarya Mahallesi Çam Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu madde kullanan 23 yaşındaki Y.B., bir arkadaşı ile birlikte kahvaltı yaptıktan sonra halası Safiye Balaban ile babannesi Sabriye Balaban'ın birlikte ikamet ettikleri Çam Sokak'ta ki evlerine gitti. İddiaya göre uyuşturucu alabilmek için halası ve babannesinden para isteyen torun Y.B. para alamayınca bağırıp çağırmaya başladı. Halası ve babannesini darp etmeye başlayan Y.B. krize girince yanında getirdiği bıçakla önce halası Safiye Balaban'a saldırdı. Halasının boğazını kesen Y.B. aynı bıçakla babannesine de saldırdı. Arbede sırasında çıkan gürültü yüzünden kapıya dayanan komşulardan korkan torun Y.B suç aleti bıçakla ile birlikte olay yerinden kaçtı.

Boğazı kesilen hala Safiye Balaban olay yerinde hayatını kaybederken, boğazına aldığı bıçak darbesiyle ağır şekilde yaralanan babanne Sabriye Balaban ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Ekipler şüphelinin yakalanması için çok yönlü çalışma başlattı. Öte yandan şüpheli Y.B.'nin daha önce uyuşturucu kullanmak suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi.