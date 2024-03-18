Bursa'da Bisiklet Sürücüsü Tehlikeli Yolculuk Yaptı
Bursa'da trafikte seyreden bir motosiklet sürücüsü, bisiklet sürücüsünün arkasına tutunarak tehlikeli bir şekilde ilerledi. O anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.
Bursa'da akan trafikte motosikletteki arkadaşına tutunarak ilerleyen bisiklet sürücüsü tehlikeye davetiye çıkardı.
Olay, Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyreden motosiklet sürücüsü yolda gördüğü bisiklet sürücüsünün elinden tuttu. Beraber seyretmeye başlayan motosiklet ve bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı. - BURSA