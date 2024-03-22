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Bursa'da 63 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak yollarla giren 63 şahsı yakaladı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan kimliksiz yabancı uyruklu şahısların kaldığı tespit edilen 6 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde, kimliksiz 63 yabancı uyruklu kişi yakalanarak gözaltına alındı. 46 şahsın ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı, 17 kişinin de başka ile kayıtlı geçici koruma kimlik belgelerinin mevcut olduğu tespit edildi.

Öte yandan, düzensiz göçmenlere ev kiralayan S.S., M.S.S., R.I. ve E.S. isimli kişiler de yakalanarak gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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