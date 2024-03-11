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Bursa'da 5 Gündür Haber Alınamayan Şahıs Evde Ölü Bulundu

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Bursa'da 5 gündür haber alınamayan 30 yaşındaki şahıs, evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından bulunan şahsın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bursa'da 5 gündür yakınlarının haber alamadığı 30 yaşındaki şahıs, evinde ölü bulundu.

Olay, merkez Tuna Mahallesi Etibank Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 gündür Muhammet Aydın'a (30) ulaşamayan yakınları, merdivenle balkondan eve girdi. Aydın'ın evde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Muhammet Aydın'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adli Tıp Kurumu Bursa Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

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