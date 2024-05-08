Burdur'da Akıllı Tahtaya Sıkışan Öğrenci Kurtarıldı

Burdur merkeze bağlı Halıcılar İlkokulunda parmağı akıllı tahtaya sıkışan öğrenci, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Burdur merkeze bağlı Halıcılar köyünde öğle arasında oyun oynayan 6. sınıf öğrencisi E.T.'nin parmağı akıllı tahtanın altında bulunan sac profildeki boşluğa sıkıştı. Öğretmenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, demir kesme makasıyla profili keserek öğrencinin parmağını sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan öğrencinin herhangi sağlık probleminin olmadığı öğrenildi. - BURDUR