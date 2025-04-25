Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti

Türk futbolunun önemli isimlerinden genç teknik direktör Bülent Uygun, büyük bir acıyla sarsıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Uygun'un 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina Tude, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

CENAZE BİLGİLERİ BELLİ OLDU

Almina Tude Uygun'un cenazesi, 26 Nisan Cumartesi günü ikindi namazının ardından Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki aile kabristanına defnedilecek. Cenaze törenine, spor camiasından birçok ismin yanı sıra futbolcular ve Uygun ailesine yakın isimlerin katılması bekleniyor. Uygun ailesini yalnız bırakmak istemeyen dostları ve sevenlerinin cenazeye yoğun ilgi göstermesi öngörülüyor.

Bülent Uygun'un kızının hayatını kaybetmesinin ardından futbol kulüpleri peş peşe başsağlığı mesajları yayımladı.

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