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Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti

Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
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Ünlü teknik direktör Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun, hayatını kaybetti. 28 yaşındaki Uygun, 2024 yılı ağustos ayında şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmıştı.

Türk futbolunun önemli isimlerinden genç teknik direktör Bülent Uygun, büyük bir acıyla sarsıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Uygun'un 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina Tude, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği evladını toprağa verdi

Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği evladını toprağa verdi

CENAZE BİLGİLERİ BELLİ OLDU

Almina Tude Uygun'un cenazesi, 26 Nisan Cumartesi günü ikindi namazının ardından Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki aile kabristanına defnedilecek. Cenaze törenine, spor camiasından birçok ismin yanı sıra futbolcular ve Uygun ailesine yakın isimlerin katılması bekleniyor. Uygun ailesini yalnız bırakmak istemeyen dostları ve sevenlerinin cenazeye yoğun ilgi göstermesi öngörülüyor.

Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti

Bülent Uygun'un kızının hayatını kaybetmesinin ardından futbol kulüpleri peş peşe başsağlığı mesajları yayımladı.

SAKARYASPOR

Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti

KOCAELİSPOR

Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti

SİVASSPOR

Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti

Kaynak: Haberler.com / Alper Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıCece Cece:

evlat acısı zor ALLAH kimseye vermesin mekanı cennet olsun ailesine sevenlerin sabıtlar versin

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

ALLAH RAHMET EYLESİN.MEKANI CENNET OLSUN BACIMIZIN.BÜLENT ABİ YE ALLAH SABIRLAR VERSİN.

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Haber YorumlarıZafer Cebeci,:

Allah rahmet eylesin rabbim kimseye evlat acısı yaşatmasın inşallah...

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Haber YorumlarıCece Cece:

Annesi ölene öksüz, babası ölene yetim, kocası ölene dul denir. Evladı ölene hiç bir şey denmez, çünkü tarifi yoktur. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın ALLAH sanırlar versin mekanı cennet olsun

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın sıralı ölümler nasip etsin

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Haber YorumlarıOSMAN HEZER:

yüreğim acıdı gerçekten. Rabbim mekanını cennet eylesin. evlat acısı kolay mı??

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Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Çok yazık. Genç insan. Bülent Hocamın ve Türk futbolunun başı sağ olsun.

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Haber YorumlarıAzem nar:

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun ve Allah sabırlar versin.

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Haber YorumlarıKalazaR AstrangeR:

Allah rahmet eylesin...

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Haber Yorumlarımustafa okcu:

Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın??????

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