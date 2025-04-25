Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
Ünlü teknik direktör Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun, hayatını kaybetti. 28 yaşındaki Uygun, 2024 yılı ağustos ayında şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmıştı.
Türk futbolunun önemli isimlerinden genç teknik direktör Bülent Uygun, büyük bir acıyla sarsıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Uygun'un 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina Tude, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
CENAZE BİLGİLERİ BELLİ OLDU
Almina Tude Uygun'un cenazesi, 26 Nisan Cumartesi günü ikindi namazının ardından Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki aile kabristanına defnedilecek. Cenaze törenine, spor camiasından birçok ismin yanı sıra futbolcular ve Uygun ailesine yakın isimlerin katılması bekleniyor. Uygun ailesini yalnız bırakmak istemeyen dostları ve sevenlerinin cenazeye yoğun ilgi göstermesi öngörülüyor.
Bülent Uygun'un kızının hayatını kaybetmesinin ardından futbol kulüpleri peş peşe başsağlığı mesajları yayımladı.