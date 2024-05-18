Bucak'ta Otomobil İki Duvar Arasına Sıkıştı

Burdur'un Bucak ilçesinde sürücüsünün park ederken el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil kayarak 5 metre yükseklikten düşüp iki duvar arasına sıkıştı.

Olay, Burdur'un Bucak ilçesi Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, el freni çekilmeden sokak üzerine park edilen 07 AB 875 plakalı otomobil, eğim nedeniyle hareket edip yaklaşık 5 metre yükseklikten eczanelerin bulunduğu alana düşerek iki duvar arasına sıkıştı. İstinat duvarı ile bina arasında dik bir şekilde duran otomobili görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, olay anında otomobilin ve düştüğü yerin boş olması sebebiyle kaza ucuz atlatıldı. Düşen otomobil çekici yardımıyla düştüğü yerden kaldırıldı. - BURDUR