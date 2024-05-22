Bucak'ta Kavşak Kazasında 2 Çocuk Yaşamını Yitirdi

Burdur'un Bucak ilçesinde kavşakta kamyonetle çarpışan ve ağır yalanan motosikletteki 2 çocuk, olay yerinde yapılan kalp masajının ardından sevk edildikleri Antalya'da yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 18 Mayıs akşamı saat 20.00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Onaç Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Sefa Sayın (13) idaresindeki 15 EE 853 plakalı motosiklet ile Yaşar D. (40) idaresindeki 15 ACG 125 plakalı kamyonet Mustafa Özkan Caddesi kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet Sefa Sayın ve yolcu olarak bulunan Bayram Sezgin (13) ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bilinçleri kapalı olan ve kalp masajı yapılan yaralılar ambulans ile önce Bucak Devlet Hastanesi'ne, buradan da biri Antalya Tıp Fakültesi Hastanesi'ne diğeri ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kamyonet sürücüsü de ifadesi alınmak üzeri polis merkezine götürüldü.

Antalya'dan iki gün arayla iki acı haber geldi

Antalya'da tedavi altında olan ve durumları kritik olan çocuklardan Mehmet Sefa Sayın kazadan bir gün sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam savaşını kaybederken, diğer yaralı çocuk Bayram Sezgin ise 3 gün sonra hayatını kaybetti. Çocukların cenazesi Bucak'ta defnedildi. - BURDUR