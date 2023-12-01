Üye Girişi
Haberler

Borç Kavgası Kanlı Bitti: 2 Yaralı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Bursa'da bir fabrikanın önünde çıkan kavgada borç nedeniyle Zekayi K. tüfekle vuruldu, Vural E. ise tekme ve yumruklarla darbedildi. İki kişi hastaneye kaldırılırken, Zekayi K.'nin ağabeyi İbrahim K. gözaltına alındı.

BURSA'da borç nedeniyle çıkan kavgada Zekayi K. (43) tüfekle vuruldu, Vural E. (51) tekme ve yumruklarla darbedildi. 2 kişi hastaneye kaldırılırken, Zekayi K.'nin ağabeyi İbrahim K. (50) gözaltına alındı.

'Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın önünde meydana geldi. TIR sürücüleri Zekayi K. ile Vural E. arasında borç nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirini darbederken, Vural E. araçtan aldığı tüfekle Zekayi K.'ye ateş açtı. Zekayi K. kanlar içinde yere yığılırken, kavgayı gören Zekayi K.'nin ağabeyi İbrahim K. de tekme ve yumrukla Vural E.'yi darbetti. Çevredekiler tarafları ayırırken, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zekayi K. özel araçla, Vural E. ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim K. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Olay Suç Hukuk 3. Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

Aort anevrizması nedir, ölümcül mü? Can Gürzap neden öldü, hasta mıydı? (Kurtlar Vadisi Davut Tataroğlu öldü mü?) Can Gürzap kimdir, öldü mü? Kaç yaşında, nereli, neden öldü? Can Gürzap'ın hayatı! MasterChef 100 bin lira kim kazandı? 1 Aralık MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kim aldı? 1 Aralık Cuma Ödülü kim kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 1 Aralık Yalı Çapkını 48. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 1 Aralık Ateş Kuşları 33. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR? Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası, Deniz Bank, Fibabanka mevduat faiz oranları yüzde kaç?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title