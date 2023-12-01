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Borç Kavgası Kanlı Bitti: 2 Yaralı

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Bursa'da borç nedeniyle çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurulurken, diğer kişi tekme ve yumruklarla darbedildi. Olay sonucunda 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da borç nedeniyle çıkan kavgada Zekayi K. (43) tüfekle vuruldu, Vural E. (51) tekme ve yumruklarla darbedildi. 2 kişi hastaneye kaldırılırken, Zekayi K.'nin ağabeyi İbrahim K. (50) gözaltına alındı.

?Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın önünde meydana geldi. TIR sürücüleri Zekayi K. ile Vural E. arasında borç nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirini darbederken, Vural E. araçtan aldığı tüfekle Zekayi K.'ye ateş açtı. Zekayi K. kanlar içinde yere yığılırken, kavgayı gören Zekayi K.'nin ağabeyi İbrahim K. de tekme ve yumrukla Vural E.'yi darbetti. Çevredekiler tarafları ayırırken, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zekayi K. özel araçla, Vural E. ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim K. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Olay Suç 3. Sayfa Haberler

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