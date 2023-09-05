Borç- alacak tartışmasında bıçaklanıp uçurumdan atılan kişi kurtarıldı

BOLU'nun Göynük ilçesinde, borç- alacak nedeniyle çıkan tartışmada bacağından bıçaklanıp uçurumdan atılan Özgür Durmuş (42), AFAD ekiplerince kurtarıldı. Şüpheli M.F.B., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Göynük'ün Hacı Abdi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Özgür Durmuş ile ilçede kahvehanede işleten M.F.B. arasında borç- alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. İkili arasında kavgaya dönüşen olayın ardından M.F.B., Durmuş'u bacağından bıçaklayıp, uçurumdan attı. Durmuş'un eve gelmemesi üzerine endişelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma kapsamında; Durmuş, yaralı olarak atıldığı uçurumdan AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu Durmuş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Şüpheli M.F.B. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.