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Bolu Dağı geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili

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Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı geçişinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Bolu Dağı geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor

BOLU - Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı geçişinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 15 santimetre oldu.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde ve şehir merkezinde 2 gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören önemli geçiş noktası Bolu Dağı geçişinde günün farklı zamanlarında kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri bölgede kar nedeniyle yolun kapanmaması konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji tarafından yapılan tahminlerde kar yağışının bölgede 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Kar yağışının devam ettiği Bolu Dağı geçişinde ulaşımda herhangi bir problem yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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