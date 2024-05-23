Bolu'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Bolu'da trafik ışıklarında duramayan kamyonet, hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Dağkent Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden M.Ş. yönetimindeki 14 ABT 399 plakalı hafif ticari araç, trafik ışıklarında durdu. Arkasından gelen H.U. idaresindeki 06 BLD 844 plakalı kamyonet, trafik ışıklarında duran hafif ticari araca çarptı. Meydana gelen kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerinde bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU