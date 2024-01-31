Bilecik'te 'Tefecilik Yapma' Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Tefecilik Yapma' suçundan aranan ve hakkında yakalama emri bulunan şahıs yakalandı. Şahıs, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Bilecik'te 'Tefecilik Yapma' suçundan aranan ve hakkında yakalama emri çıkan şahıs yakalandı.
Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 'Tefecilik Yapma' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile hakkında yakalama emri bulunan şahıs polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİLECİK