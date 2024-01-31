Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te 'Tefecilik Yapma' Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Tefecilik Yapma' suçundan aranan ve hakkında yakalama emri bulunan şahıs yakalandı. Şahıs, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Bilecik'te 'Tefecilik Yapma' suçundan aranan ve hakkında yakalama emri çıkan şahıs yakalandı.

Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 'Tefecilik Yapma' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile hakkında yakalama emri bulunan şahıs polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Bilecik Yakalama Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title