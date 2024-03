Bilecik'te Siber Suçlarla Mücadele İçin Vatandaşlar Bilgilendiriliyor

Bilecik'te siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi için vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1969 Bilecikspor - Yıldızspor 45 FK Bölgesel Amatör Lig müsabakasında; devre arasında ve sonunda 100 vatandaş siber suçlar hakkında bilgilendirildi. Broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

Gencinden yaşlısına tüm vatandaşların hayatının her anında, her alanında, her yerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yanlarında olacak. Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi ve maddi manevi zararların en aza indirgenmesi kapsamında ekipler çalışmalarını büyük gayretle sürdürmeye devam ediyor. - BİLECİK