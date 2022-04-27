Bilecik'te KADES hakkında 138 kadına bilgilendirme yapıldı - Haberler

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Bilecik'te KADES hakkında 138 kadına bilgilendirme yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bilecik'te KADES hakkında 138 kadına bilgilendirme yapıldı

Bilecik'te Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında 138 kişiye bilgilendirme yapılarak 91 kadının telefonuna KADES uygulaması indirildi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te Kadın Destek Uygulaması (Kades) hakkında 138 kişiye bilgilendirme yapılarak 91 kadının telefonuna KADES uygulaması indirildi.

Bilecik'te jandarma komutanlığı ekipleri, temel bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde, şiddete maruz kalan kadınların tedbir kararlarından nasıl yararlanabilecekleri ve nerelere başvuru yapabilecekleri konusunda bilgilendirmeler yapıyor. Bu çerçevede İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk bölgelerinde, Çocuk Kısım Amirliği tarafından kadın vatandaşlara yönelik 6284 sayılı kanun ve KADES hakkında 138 kişiye bilgilendirme yaparak 91 kadının telefonuna KADES uygulaması indirdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'ndan, kadına yönelik şiddet olaylarında veya jandarmaya yapılan müracaatlarda soruşturmanın daha profesyonel ve etkin şekilde yürütülmesi, mağdura yönelik koruyucu, önleyici tedbirlerin ivedilikle alınması amacıyla bilgilendirme faaliyetleri halkın desteği ile daha güçlü bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği bilgisi verildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Bilecik, KADES, 3. Sayfa, Haberler

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