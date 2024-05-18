Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonunda Çok Sayıda Gümrük Kaçağı Telefon Ele Geçirildi
Bilecik Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda, kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili 2 iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 69 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı.
Bilecik'te kaçakçılık ve organize suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, faaliyet gösteren 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 69 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken konuyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.
2 şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. - BİLECİK