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Bilecik'te Ehliyetsiz Araç Kullanan Şahısta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada, ehliyetsiz araç kullanan bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı ve idari para cezası uygulandı.

Bilecik'te ehliyetsiz araç kullanan şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan uygulamada kontrol edilen bir araçta sürücünün ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Şahıs şüpheli hareketleri sonrası yapılan üst aramasında 1,17 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatılarak 'Ehliyetsiz Araç Kullanmak' maddesince ise 12 bin 977 TL idari para cezası uygulandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucuya karşı mücadelede çalışmalarını devam ettiriyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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