Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te 2 yıl hapis cezası ile aranan zehir taciri tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te 2 yıl hapis cezası ile aranan zehir taciri tutuklandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 2 yıl hapis cezasıyla aranan 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahsın çıkarıldığı adli makamlarca Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildiği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Bilecik Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title