İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde bir restoran önünde havaya ateş açıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Olay yerinde yapılan incelemede kuru sıkı tabancaya ait boş kovanlar bulundu. Şüphelilerin kimlikleri belirlenerek gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde kurusıkı tabancayla havaya ateş açan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir restoran önünde havaya ateş açıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, burada kuru sıkı tabancaya ait 10 adet boş kovan buldu.

Şüphelilerin olay sırasında çekilen videosunu inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri 4 kişiyi gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelilerden A.K'ye kurusıkı tabanca bulundurmaktan idari para cezası uygulandı.

Yaşı 18'den küçük diğer 3 şüpheli ise haklarında, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan işlem yapıldıktan sonra gönderildiği adliyede ailelerine teslim edilmek üzere serbest bırakıldı.