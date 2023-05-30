Beylikdüzü'nde kadın ve baldızını öldüren sanık yargılanıyor

Beylikdüzü'nde eşini 38 defa bıçaklayıp ardından boğazını kesen, uyuyan baldızını ise 22 defa bıçaklayarak öldüren Ferhat Boduroğlu ve ona yardım ettiği iddia edilen arkadaşının yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan Boduroğlu eşine aşık olduğunu söyleyerek 'Öfke patlaması yaşadım' dedi.

Beylikdüzü'nde eşini 38 defa bıçaklayıp ardından boğazını kesen, uyuyan baldızını ise 22 defa bıçaklayarak öldüren Ferhat Boduroğlu ve ona yardım ettiği iddia edilen arkadaşının yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan Boduroğlu eşine aşık olduğunu söyleyerek "Öfke patlaması yaşadım" dedi. Öte yandan sanığa cinayetten sonra maktullerin fotoğrafını neden çektiği soruldu. Sanık Ferhat "Fotoğraflarını çekip hayatımın mahvolduğunu göstermek için ailesine attım" dedi.

Beylikdüzü'nde 17 Eylül 2022'de meydana gelen olayda, Ferhat Boduroğlu (30), boşanma aşamasında olduğu Vildan Boduroğlu'nu (23) evlerinde 38 kez bıçaklayıp boğazını kestikten sonra üst katta uyuyan ve eşinin kendisinden ayrılmasından sorumlu tuttuğu 18 yaşındaki baldızı Fatma Zehra Koyun'u da 22 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Boduroğlu eşini ve baldızını öldürdükten sonra fotoğraflarını çekerek eşinin ailesine yollamıştı. Sanık Boduroğlu cinayetten sonra kızıyla bir fotoğrafını ise sosyal medya hesabından "Kızımla son foto geldik be kızım" notuyla paylaşmıştı. Boduroğlu hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, cinayete yardım ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan arkadaşı Arif Türkan'ın ise 40 yıla kadar hapsi istenmişti.

Hazırlanan iddianame çerçevesinde sanıkların yargılanmasına başlandı

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ferhat Boduroğlu ile tutuksuz sanık Arif Türkan hazır bulundu. Duruşmaya 2 maktülün ailesi ile taraf avukatları da katıldı.

"Ben eşime aşıktım"

Duruşmada savunması sorulan sanık Ferhat "Böyle bir şeyin yaşanmasından dolayı burada kalkıp kendimi savunmayacağım. Ben eşime aşıktım. Çocuğumu annesiz bırakmak istemezdim. Eşim baskıyla yetişmiş. Evlendikten ve çocukları olduktan sonra özgür bir hayat yaşamak istedi. Kızımı da alarak benden ayrıldı ve kız kardeşi ile yaşamaya başladı. Daha sonra beni arayarak yanıma geleceğini söyledi" dedi.

"Öfke patlaması yaşadım"

Ferhat Boduroğlu savunmasının devamında "Eşim tekrar yanıma geldiğinde çok değişmişti. Minik etek giymişti. Kardeşi ve kızımızla gelmişti. Olay günü arkadaşlarım Emre ve Arif de evdeydi. Gece alkol ve uyuşturucu aldık. Eşim arkadaşlarımın önünde dans etmeye başladı. Arkadaşlarım utanıp kafalarını çevirdiler ve balkona çıktılar. Sonra yattık. Sabah mutfakta tartışmaya başladık. Beni aşağıladı. 'İnsanlar günlük ilişkiler yaşıyor' dedi. Arif'in bunları duymasını istemediğim için evden gitmesini söyledim. Vildan bana erkek fotoğrafları göstermeye başladı. Kardeşiyle birlikte onlarla ilişkiye girdiklerini anlattı. Tezgahın üzerinde gördüğüm bıçağı aldım hedef gözetmeksizin vurdum. Yukarı Zehra'nın yanına çıktım. Uyuyordu. 'bu kızı niye bu hayata sürükledin değdi mi?' dedim. 'Siz hep bunları hakkediyorsunuz' dedi. Onu da bıçakladım. Öfke patlaması yaşadım. Ofise gidip Arif'e olanları anlattım. Polis ve ambulans çağırdım" dedi.

"Fotoğraflarını çekip hayatımın mahvolduğunu göstermek için ailesine attım"

Sanık duruşmada hakimin 'neden fotoğraflarını çektin?' sorusuna ise "Onların fotoğraflarını çekip hayatımın mahvolduğunu göstermek için ailesine attım" dedi.

Duruşmada maktul kardeşlerin babası Mustafa Koyun ve annesi Kübra Aslan sanığın cinayeti tek başına işlemeyeceğini ve yardım aldığını düşündüklerini söyleyerek şikayetçi olduklarını belirtti. Duruşma dinlenilmeyen tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, evli olan Vildan Boduroğlu ve Ferhat Boduroğlu'nun aralarında bir süredir geçimsizlik olduğu ve ayrılma aşamasında oldukları, bu sebeple Vildan'ın çocuğunu alarak kardeşi Fatma Zehra Koyun'la birlikte yaşamaya başladığı anlatılmıştı. Olay günü sanık Ferhat ve maktul Vildan'ın buluşmak için anlaştıkları, Vildan ve kız kardeşi Fatma Zehra'nın yanlarında çocukla birlikte Ferhat'ın evine gittikleri, ayrıca evde diğer şüpheli Arif Türkan ve tanık Emre'nin de bulunduğu iddianamede belirtilmişti. İddianamede, sanık ve maktullerin gece geç saatlere kadar alkol aldıkları, ertesi gün Ferhat Boduroğlu ve Vildan Boduroğlu'nun tartışmaya başladıkları, tartışma esnasında sanık Ferhat'ın maktul Vildan'ı 38 kere bıçakladığı ve boğazını kestiği aktarılmıştı. Hazırlanan iddianamede, Ferhat Boduroğlu'nun üst katta uyuyan maktul Fatma Zehra Koyun'u da eşinin kendisinden ayrılması ve kötü hayat yaşaması nedeniyle suçladığı ve 22 defa bıçaklayarak öldürdüğü açıklanmıştı. Sanığın ardından kızını yanına alarak evden çıktığı iddianamede belirtilmişti. İddianamede Arif Türkan'ın sanık Ferhat'tan 24 dakika önce evden çıktığı ancak çelişkili beyanlarına göre olay anında evde bulunduğu ve cinayete yardım ettiği düşünüldüğü belirtilmişti. Ferhat Boduroğlu hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, sanık Arif Türkan hakkında 2 kez 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 40 yıla kadar hapis cezası istenmişti. - İSTANBUL