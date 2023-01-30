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Belçika'da uçakta bırakılan 3 ayı soğuktan öldü

3. Sayfa Haberleri

Belçika'da uçakta bırakılan 3 ayı soğuktan öldü

Belçika'daki Liege Uluslararası Havalimanı'nda kar ve buz nedeniyle kalkış yapamayan uçakta bırakılan 9 tembel ayıdan 3'ü hayatını kaybetti.

Belçika'daki Liege Uluslararası Havalimanı'nda kar ve buz nedeniyle kalkış yapamayan uçakta bırakılan 9 tembel ayıdan 3'ü hayatını kaybetti.

Belçika'da etkili olan soğuk hava ulaşımda aksamaları da beraberinde getirdi. Liege Uluslararası Havalimanı'nda çok sayıda uçuş yoğun kar yağışı nedeniyle askıya alındı. Peru'dan Katar'a giden ve içinde 9 tembel ayının bulunduğu bir uçak da olumsuz hava şartları nedeniyle havalimanında mahsur kaldı. Uçaktan tahliye edilmeyen ayılardan 3'ü soğuk nedeniyle telef oldu. Valon bölgesi Çevre Bakanı Celine Tellier konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sorumlulukların ne olduğuna ve bunun ışığında hangi yaptırımların uygulanması gerektiğine bakacağız" ifadelerini kullandı. - LIEGE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Belçika 3. Sayfa Haberler

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